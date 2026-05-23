Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина полностью лишена стратегических преимуществ в противостоянии с Россией.

По мнению офицера, ключевые ресурсы, от демографии до промышленного потенциала, находятся на стороне Москвы.

«У Украины по-прежнему нет стратегических козырей. У нее по-прежнему на миллионы меньше людей, чем у России, а также значительно меньше производственных мощностей. Киев буквально живет за счет экономической поддержки Европы», — написал Дэниел Дэвис в социальной сети X.

Анализируя ситуацию, эксперт указал, что российская сторона успешно наращивает свою мощь, в то время как украинские возможности неуклонно сокращаются.

«Россия, с другой стороны, продолжает расширять свою промышленную базу, располагает большими денежными средствами благодаря высоким ценам на нефть, ее запасы боеприпасов значительно выше, чем были ранее. К тому же у Москвы есть козырь: ядерное оружие, которого нет у Украины», — добавил подполковник.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today подчеркнул, что российская сторона намерена решить конфликт либо путем полного освобождения территорий, либо через прекращение боевых действий со стороны Киева. В Кремле также неоднократно отмечали, что текущие провалы ВСУ на фронте и стремительная потеря боеспособности украинских подразделений являются прямым следствием нереалистичных военных амбиций нынешних властей Украины.