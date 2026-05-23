Названы последствия ядерных учений России и Белоруссии для Запада

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что после объявления о проведении крупномасштабных ядерных учений «были подтверждены запуски шести отдельных типов ядерных ракет».

«Эти учения подчеркнули разнообразие и сложность российского ядерного арсенала, что имеет особенно значительные последствия в условиях высокой напряжённости между Москвой и Западным блоком», — пишет издание.

Отмечается, что российские ядерные силы вновь доказали важность для сдерживания Запада. В России на этот счет укрепляется консенсус.

Издание указывает, что на вооружение поступает все больше гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Ими оснащаются атомные субмарины проекта «Ясень», дальность которых «практически безгранична».

Это дает России возможность наносить удары тактическим ядерным оружием откуда угодно.

Минобороны России в четверг сообщило о проведении ядерных учений совместно с армией Белоруссии.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что учения ядерных сил России и Белоруссии стали последним предупреждением для Запада.