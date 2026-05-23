Цели уточняются: Обратный отсчет для Зеленского за Старобельск пошел

Удар украинских сил по зданиям колледжа в Старобельске, где обрушилось общежитие, погибли и пострадали люди, — чудовищное преступление, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что ответственные за это должны понести наказание.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ ударили по зданию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. 11 человек (восемь девушек и три парня) погибли, 41 получил ранения, несколько числятся пропавшими без вести.

В России высказались об ударе возмездия после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Рядом с колледжем в Старобельске нет никаких военных объектов, никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, заявили в МИД РФ. Все виновные в атаке будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание — снисхождения не будет никому, подчеркнули в ведомстве.

Какой может быть ответ? Этот вопрос сегодня волнует очень и очень многих в России.

— В первую очередь, террористический акт со стороны бывшей Украины обязан быть зафиксирован на официальном уровне, конечный итог будет со временем, — убежден военкор и журналист Михаил Бондаренко.

— Кто осуществил эту атаку, обязан будет понести наказание в соответствии с УК РФ. Понимаю, что сейчас это звучит громко, но поверьте, это будет.

В своё время нацисты, которые сбежали в Аргентину, были пойманы и предстали перед судом, а некоторые и повешены. Считаю, что тут так же должно быть. Должен быть создан аналог Центра Симона Визенталя, который после окончания охотился бы за теми, кто осуществлял террористические бесчеловечные акты в отношении мирного населения России, Донбасс – в первую очередь.

— По части удара возмездия, думаю, в Кремле лучше разберутся. Я же лично выступаю за наказание и уничтожения военной верхушки киевского режима, - говорит военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

- По-хорошему, на любой террористический акт, должен следовать обязательно ответ, чтобы противнику было обязательно больно, и чтобы он знал, за что именно его наказывают.

Конечно, мы не можем тут уподобляться Израилю или США и ровнять все с землей. Но у нас есть еще комплект нереализованных мер. Они, в общем-то, напрашиваются давным-давно.

В ответ на подобные теракты должно следовать уничтожение центров принятия решений, хотя бы в пределах Украины, военно-медийные удары по центру крупных городов. Мы про это давным-давно говорили. Интенсификация ударов по портам Одессы и Николаева, по судам, которые туда заходят. Вообще «жирных» целей на Украине по-прежнему много. А у нас по-прежнему стоит дилемма, отвечать или нет на такие удары, которые явно противоречат международному гуманитарному праву.

«СП»: Что если они нас провоцируют?

— Самое странное в этом случае было бы сказать, что это провокация, нам нельзя на нее вестись. Это нельзя называть провокацией. Это военное преступление, за которое, во-первых, должно быть уголовное наказание. Но это – когда будет победа. А пока ее нет, необходимо наказывать военными средствами.

В общем-то, не только за преступление в Старобельске, но и за то, что враг выносит нам нефтяную инфраструктуру, НПЗ, порты, нефтехранилища. За это же ведь тоже необходимо наказывать. Нужно, чтобы у противника возникли, наконец, настоящие проблемы с энергетикой, чего мы так и не добились этой зимой. Нужно особое внимание уделить погранпереходам, железнодорожным переходам между Украиной и Восточной Европой. Обязательно должны оставаться воронки на месте железнодорожных узлов, где меняют колеса для составов, которые везут военные грузы. Прежде всего от станция Чоп в Львовской области.

Хорошо, что бьют по локомотивам, хорошо, что бьют по нефтепереработке, все правильно, но необходимо проводить и военно-медийные удары, которые бы оказывали на противника информационно-психологическое давление, чтобы отбить всякое желание повторять.

Так что бить необходимо и в военно-медийных целях, и в качестве информационно-психологических операций. А то, говорят, даже мост в Затоке в Одесской области уже починили. При этом надо не забывать, что главное это фронт. Ответом любому врагу должны быть успехи на фронте. Но формулу «проблемы в тылу — проблемы на фронте» никто еще не отменял. Поэтому ужесточение ударов по тылам противника, оно просто напрашивается.

«СП»: Накануне Рютте говорил, что опасается ядерного ударе по Украине. Нет ли ощущения, что они нас на это и провоцируют?

— Мне кажется, что нельзя говорить, что они провоцируют нас на применение ТЯО. Конкретные действия всегда и везде диктуется военной логикой. И не стоит забывать, что сейчас в Европе ведутся разговоры о том, что Украине надо предоставить ядерные боеприпасы. Вот как на это реагировать?

Очень хорошо, что 19-21 мая были проведены учения РВСН на территории Белоруссии. Я думаю, что после запуска «Сармата» наше военно-политическое руководство будет себя чувствовать поувереннее.

- Чем отвечать на удар по Старобельску? Давайте не будем в сотый раз говорить об «ударах по центрам принятия решений». России нужно осуществить ликвидацию преступного военно-политического руководства Украины и их пособников — подобно тому, как это было сделано с Бандерой, Коновальцем или, вспомним недавние времена, с Дудаевым, - считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. – У тех, кто отдавал приказы на атаку на Старобельск, тоже есть фамилии.