Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве в момент тайного совещания. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru.

По его словам, российские военные использовали данные разведки, чтобы ударить в момент совещания, когда там находились высокопоставленные сотрудники СБУ и советники НАТО.

«Удар был однозначно нанесен высокоточным оружием, которое способно поражать объекты противника на больших расстояниях. Не исключено, что прилет был организован во время тайного ночного совещания представителей местного отделения СБУ с иностранными консультантами и кураторами из центрального аппарата», — сказал он.

Военный назвал этот удар по зданию СБУ в Николаеве серьезным имиджевым ударом для украинских властей.

Ранее стало известно, что ВС России наступают на флангах вокруг ключевого для фронта города Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные в настоящее время обходят позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с запада и севера.