Подполковник раскрыл, кого ликвидировали спецударом в Николаеве
Российские войска нанесли высокоточный удар по зданию Службы безопасности Украины в Николаеве, ликвидировав ключевых сотрудников спецслужбы и иностранных консультантов. Об этом сообщил в интервью изданию "АиФ" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, атака была приурочена к проведению секретного совещания.
По словам эксперта, российское командование использовало точные разведданные, чтобы нанести удар в момент максимальной концентрации руководящего состава.
«Не исключено, что прилёт был организован во время тайного ночного совещания представителей местного отделения СБУ с иностранными консультантами и кураторами из центрального аппарата. В этот момент в здании могли находиться до 35 человек, в том числе не менее 5–7 офицеров, подполковник или полковник», — пояснил Олег Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что спецслужба, ответственная за репрессии и террор против мирного населения, получила заслуженное возмездие. Удар по николаевскому объекту стал тяжелым имиджевым поражением для киевского руководства.
«Этот удар нанёс серьёзный имиджевый ущерб, так как многие, видя, как российские вооружённые силы уничтожают СБУ, перестают верить во вседозволенность этой преступной службы», — заключил Олег Иванников.