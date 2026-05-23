Российские войска нанесли высокоточный удар по зданию Службы безопасности Украины в Николаеве, ликвидировав ключевых сотрудников спецслужбы и иностранных консультантов. Об этом сообщил в интервью изданию "АиФ" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, атака была приурочена к проведению секретного совещания.

По словам эксперта, российское командование использовало точные разведданные, чтобы нанести удар в момент максимальной концентрации руководящего состава.

«Не исключено, что прилёт был организован во время тайного ночного совещания представителей местного отделения СБУ с иностранными консультантами и кураторами из центрального аппарата. В этот момент в здании могли находиться до 35 человек, в том числе не менее 5–7 офицеров, подполковник или полковник», — пояснил Олег Иванников.

Военный эксперт подчеркнул, что спецслужба, ответственная за репрессии и террор против мирного населения, получила заслуженное возмездие. Удар по николаевскому объекту стал тяжелым имиджевым поражением для киевского руководства.