В Британии прошли военные учения с «ударами вплоть до Петербурга»

В Британии прошли военные учения, которые моделировали конфликт между НАТО и Россией с применением искусственного интеллекта (ИИ). Участники обсуждали удары по российским территориям «вплоть до Санкт-Петербурга», пишет издание Politico.

Издание пишет, что учения ARRCADE STRIKE прошли «глубоко под землёй, на одной из станций метро в центре Лондона». Британская армия «имитировала масштабный сухопутный конфликт между НАТО и Россией в 2030 году». В маневрах участвовали военные из Франции, Италии и США.

Они планировали потенциальную будущую операцию с участием до 100 000 человек, а также «использование AI-ориентированного наведения и планирования для электромагнитной и беспилотной войны».

«Учения были направлены на демонстрацию способности НАТО наносить удары вплоть до Санкт-Петербурга, чтобы уничтожать российские цели — такие как бронетанковые подразделения и системы ПВО, которые атакуют войска НАТО», — пишет проатлантическое издание.

Один из генералов заявил, что британской армии нужны «правильные инвестиции прямо сейчас».

