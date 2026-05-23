Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил военному ведомству подготовить предложения по ответным действиям на террористический удар ВСУ по зданию колледжа в Старобельске. Подлая атака привела к большим человеческим жертвам. Когда может быть нанесен удар возмездия? Сколько потребуется времени военным для подготовки решения? «МК» собрал мнение военных экспертов на этот счет.

Причин, почему немедленное нанесение удара возмездия сразу после резонансного преступления ВСУ нецелесообразно – несколько. Во-первых, отдавшие преступный приказ лица, включая Зеленского, главкома ВСУ Сырского, министра обороны Украины Федорова, командира украинских беспилотных войск Бровди и прочих военных преступников, не будут сидеть на одном месте и ждать, когда по ним прилетит «Кинжал» или «Циркон».

Они уже не раз сменили место, попрятались по бункерам, которых на территории бывшей Украинской ССР немало, в том числе в Карпатах. Чтобы вычислить их актуальное местоположение, нужно напрячь разведку, в том числе космическую и агентурную. Так считает, например, представитель МИД РФ Родион Мирошник.

Кроме того, в ожидании неизбежного удара ВСУ перевели на усиленное боевое дежурство свою противовоздушную оборону. Нужны данные о расположении зенитных комплексов Украины, чтобы обойти во время массированного комбинированного удара ПВО врага.

Враг сейчас усиленно занимается эвакуацией и маскировкой, выводом личного состава и техники из потенциальных целей.

Со стороны Вооруженных силах РФ для эффективного удара идет процесс выбора целей и способов удара. По оценке экспертов, на выработку предложений по силе удара может уйти от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложности выбранной операции.

Какие варианты могут предложить военные? Некоторое представление о масштабах возможного ответа дает предупреждение российского военного ведомства, обнародованное перед празднованием Дня Победы, которое Зеленский собирался сорвать. Тогда жителям Киева и представителям дипломатических представительств наши военные посоветовали на всякий случай покинуть столицу бывшей УССР.

Эксперты называют такие возможные варианты ответа: массированный удар по центрам принятия решений в Киеве; удары по объектам в Харьковской области, откуда, по данным российских источников, запускались беспилотники, атаковавшие Старбельск; удары для создания санитарной зоны глубиной не менее 300 км.

В преддверии мощного удара возмездия российские Вооруженные силы продолжают процесс демилитаризации Украины. В ночь на 23 мая ВКС и беспилотные войска продолжили уничтожать военную инфраструктуру в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Ждем продолжения.