США увеличат численность армии в 2027 году

Соединённые Штаты намерены увеличить численность своей армии уже в 2027 году. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет, выступая перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт.

По его словам, в текущем году американские вооружённые силы полностью выполнили план по набору рекрутов, и в следующем году численность личного состава станет ещё больше.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся дискуссии о переформатировании американского военного присутствия в Европе. Ранее президент Дональд Трамп допустил возможное сокращение контингента в Германии, пообещав принять решение в ближайшее время.

При этом, по данным Европейского командования ВС США, сейчас на европейской территории размещены около 80 тысяч американских военнослужащих. Ранее Вашингтон вывел из ФРГ пять тысяч своих военных, при этом было объявлено о переброске в Польшу других пяти тысяч.