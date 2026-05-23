Лукашенко примет участие в церемонии приведения к военной присяге

В церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов на северо-востоке Минской области примет участие 23 мая Главнокомандующий ВС Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.

Военную присягу в присутствии Президента страны в Борисовском районе принесут на плацу военного центра около 2,5 тысячи военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов.

Как ранее уже информировали новостные порталы, на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований этой весной в десятимиллионной республике планировалось направить около 10 тысяч человек.