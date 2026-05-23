Шесть типов ракет: Россия показала, чем будет карать врагов

Россия и Белоруссия провели масштабные учения, испытав сразу шесть типов носителей ядерного оружия. Как сообщает издание Military Watch Magazine, география маневров охватила пространство от Восточной Европы до Тихого океана, став прямым ответом на постоянные попытки Запада посягнуть на безопасность Москвы.

«В ходе учений было продемонстрировано разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала, что имеет особое значение в период высокой напряженности в отношениях между Москвой и Западным блоком», — отмечает издание.

Ключевым элементом учений стали испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», запущенной с космодрома Плесецк, и ракеты «Синева» с борта подводной лодки проекта «Дельфин». Особое внимание аналитики уделили гиперзвуковому комплексу «Циркон», который был успешно применен с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

«Ракета развивает скорость до 9 Махов и имеет дальность более 1000 километров, что значительно превосходит возможности всех известных типов противокорабельных ракет морского базирования, за исключением китайской YJ-20», — подчеркивает MWM.

Помимо стратегических сил, в маневрах участвовала авиация и белорусские подразделения. Истребители МиГ-31К/И отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», стратегические бомбардировщики Ту-95МС применили крылатые ракеты, а белорусские расчеты подтвердили эффективность комплексов «Искандер-М». Эти действия подтверждают готовность Союзного государства к любому сценарию развития конфликта.