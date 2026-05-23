Российская армия за прошедшую неделю освободила пять населенных пунктов. Четыре из них - усилиями группировок «Север» и «Запад» в Харьковской области - это Волоховка, Шестеровка, Боровая и Кутьковка. А в пятницу бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Верхнюю Терсу в Запорожской области. Это большое село на 300 домов вместе с окрестностями, превращенное врагом в серьезный рубеж обороны.

На кадрах объективного контроля можно увидеть знамя гвардейской 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Именно эти бойцы в составе группировки «Восток» взламывали оборону противника в этом важном логистическом узле на Запорожском направлении. Враг долгое время стягивал сюда резервы и пытался удержаться любой ценой.

«Особенности данного фронта в том, что много полей, много открыток, плохие лесополки. В основном, кусты такие невысокие, сбитые уже артиллерией и противника, и нашей. Поэтому особо негде прятаться», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Бальтазар.

Верхняя Терса занимает выгодное тактическое положение к северо-востоку от Гуляйполя, находится на одном рубеже с Воздвижевкой, между населенными пунктами Цветковое и Горькое.

На Запорожском фронте это направление сегодня - одно из самых горячих. Штурмовые подразделения морской пехоты входили в село точечно: маневренные группы под прикрытием беспилотников провели скрытное накопление сил, после чего нанесли стремительный удар по позициям врага.

«У них достойные укрепления были. Но, тем не менее, им это ни капельки не помогло. У них есть голова в плане строительства, они все это продумали, но пользоваться они эти не умеют», - заявил старший огнеметчик, штурмовик с позывным Бес.

Противник окапывался долго, буквально вгрызался в землю в лесных массивах на подступах к населенному пункту, делая витиеватые траншеи и скрытые пулеметные точки. Надеялся, что такая эшелонированная линия обороны станет непреодолимой преградой для наших подразделений, но в итоге она оказалась взломана.

Когда оборона противника утратила устойчивость, украинские формирования попытались компенсировать нехватку сил массовым применением дронов. Основную ставку боевики делали на тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга». Однако наши подразделения ПВО и расчеты радиоэлектронной борьбы быстро подобрали к ним ключи: на этом участке ликвидировали уже свыше полусотни таких аппаратов.

«Они работали по нам дронами. Они не всегда долетали потому, что мы их тупо сбивали. Потом начали хлопать по нам артиллерией», - добавил военнослужащий.

Воздушные угрозы такого вида могут серьезно осложнить любое наступление. Но скоординированные действия наших бойцов привели к тому, что система управления обороной ВСУ здесь фактически парализована.

«Они запустили два, по-моему, дрона. Но я не знаю, что у них там с управлением было. Они мало того, что перелетели, так они еще не сдетонировали», - отметил Бес.

При входе в Верхнюю Терсу стало очевидно: часть наземных построек противник оставил намеренно, сосредоточил основные узлы сопротивления в подземных укреплениях. Морпехи провели колоссальную работу: зачистили более 300 зданий. В брошенных опорных пунктах обнаружены внушительные запасы западного вооружения, которые боевики просто оставили или потеряли в бою.

Очевидно, что жизни своих солдат Киев ценит куда меньше, чем натовское железо. Состояние личного состава ВСУ красноречиво свидетельствует о полном параличе снабжения. Наши бойцы не скрывали недоумения: на календаре конец мая, а обнаруженные в подвалах боевики все еще в зимнем обмундировании. Время для них будто остановилось несколько месяцев назад. Изношенные теплые куртки стали символом того, что командование попросту бросило их на произвол судьбы.

«Когда мы противника выводили, они просто всю дорогу говорили: "мы хотим пить, мы хотим есть". Я угостил сигаретой его. Он просто так жадно курил эту сигарету. Я такого никогда не видел», - вспомнил Бес.

Бои за Верхнюю Терсу обернулись для украинских формирований серьезными потерями в технике. Список уничтоженного имущества впечатляет: от тяжелых ударных гексакоптеров и роботизированных платформ до западной бронетехники и мобильных групп на пикапах. И это не считая внушительных потерь в живой силе.

«Данный населенный пункт нам важен тем, что он упрощает наши логистические подходы к Запорожью, Орехову. Также упрощается дальнейший штурм наших подразделений при продвижении вперед. Это их логистический центр можно так сказать», - отметил Бальтазар.

Вскрытые пробелы в оборонительных порядках противника позволили нашим подразделениям развить успех после освобождения Верхней Терсы. Утрата этого логистического центра лишила ВСУ устойчивого снабжения. Противник оказался в тяжелом положении: перед российскими силами открылось сразу несколько направлений удара - на Копани, Долинку и Ровное. Параллельно готовится плацдарм в районе Воздвижевки, а южнее - на линии Комсомольское - Новоселовка - Егоровка - Омельник идет активный взлом вражеских укреплений. Стратегическая цель очевидна: контроль над этим районом открывает кратчайший путь на Орехов - ключевой узел обороны украинских формирований на Запорожском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.