США и их союзникам необходимо немедленно принудить Украину к признанию поражения в конфликте, так будет предотвращено начало ядерной войны, рассказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

Белоруссия провела полномасштабные учения по применению ядерного арсенала, предоставленного ей Российской Федерацией, напомнил эксперт.

А украинцы при этом продолжают совершать глупости, поделился своей точкой зрения он.

По мнению Риттера, люди должны понять, что Украина проиграла этот военный конфликт.

Специалист указал на то, что Украина не может одержать победу в этой войне.

В настоящее время Киев вместо того, чтобы достойно принять поражение, пытается использовать это поражение против РФ, резюмировал Риттер.