В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских дрона над территорией России в ночь на 24 мая. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

В период с 20:00 23 мая до 07:00 24 мая по московскому времени были перехвачены аппараты самолетного типа.

Уточняется, что цели были поражены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и над Крымом.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру во Владимирской области, из-за чего возник пожар на площади 800 квадратных метров. Пострадавших нет.