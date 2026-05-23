Украинский солдат покончил с собой в ходе налета дронов

Согласно радиоперехвату переговоров украинского командира с позывным «Мавик» и его подчиненного «Дреда», военнослужащий с позывным «Усач» покончил с собой во время атаки дронов на их группу. Об этом пишет РИА Новости.

Судя по данным радиоперехвата, двое украинских военнослужащих возвращались с позиций к месту дислокации 210-й бригады Вооруженных сил Украины. Во время атаки беспилотников они укрылись в разных ямах, где боец с позывным «Усач», как утверждается, свёл счеты с жизнью.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.