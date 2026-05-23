Бойцы ВСУ перепутали российских солдат с сослуживцами

В Верхней Терсе Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перепутали российских солдат с сослуживцами и пустили на свои позиции. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Бес в беседе с ТАСС.

«Мы утром подходим, стучимся. Они прям нам говорят "заходи". Они думали, свои пришли. Мы заходим, сразу (достали) автоматы, (говорим) "руки в гору". Они даже не хотели сопротивляться, просто подняли руки», — рассказал Бес.

По его словам, у бойцов ВСУ на позиции не было ничего, кроме банки тушенки.

Ранее боец ВСУ Андрей Лыло сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области.