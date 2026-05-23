Зеленский объявил об изменениях в ВСУ на северных направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменениях в рядах Вооруженных сил республики на одном из участков фронта. Речь о северных направлениях, он рассказал об этом на встрече с руководителями общин Ривненской, Житомирской и Волынской областей, отмечается в его Telegram-канале.

В частности, обсуждалось усиление защиты северного направления на фоне существующих угроз. Зеленский пообещал нарастить воружения и личный состав войск, чтобы повысить боевую готовность подразделений.

