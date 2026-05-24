Группировка "Центр" сорвала ротацию ВСУ у Доброполья

Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" сорвали ротацию противника на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе дежурных полетов в режиме "свободной охоты" операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" выявили движение боевых бронированных машины пехоты с живой силой ВСУ и точечными ударами нанесли огневое поражение по вражеской технике, сорвав попытку украинских боевиков провести ротацию личного состава на добропольском направлении", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, подразделения войск беспилотных систем 56-го батальона спецназа используют различные типы беспилотных систем для ведения разведки, корректировки огня артиллерии, поражения личного состава, техники и объектов противника. Там подчеркнули, что это способствует продвижению штурмовых подразделений группировки войск "Центр" у Доброполья.

Кроме того, в Минобороны рассказали о боевой работе группировки в других зонах своей ответственности. Так, расчеты войск беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на днепропетровском направлении.

В то же время, в ходе боевого дежурства мобильные огневые группы (МОГ) 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразили ночной налет вражеских беспилотников в ДНР.