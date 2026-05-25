Дрон ВСУ взорвался над женщиной во время посадки картошки

Жительница Белгородской области получила тяжелое ранение во время атаки беспилотника ВСУ, когда работала на огороде. Видео с рассказом пострадавшей опубликовал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам женщины, в момент происшествия она вместе с мужем сажала картошку. Услышав предупреждение о приближении дрона, они попытались укрыться в саду.

Пострадавшая рассказала, что беспилотник подлетел к месту, где они прятались, после чего взорвался прямо над ними.

В результате женщина получила серьезное ранение руки. Она отметила, что потеряла много крови. Ее супруг, находившийся рядом, не пострадал.

Жительница приграничья утверждает, что оператор беспилотника видел, что перед ним находятся мирные люди, занятые работой на огороде.

По ее словам, они были без оружия и занимались посадкой картофеля, а сама она была одета в обычную домашнюю одежду.

Пострадавшая считает, что беспилотник преследовал их целенаправленно после попытки укрыться.

На фоне продолжающихся атак в приграничных районах Белгородской области местные власти регулярно сообщают об ударах беспилотников по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, а в регионе сохраняются повышенные меры безопасности.