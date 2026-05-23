Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала, что в случае начала наступления Киев рискует лишиться своей армии за несколько часов.

«У украинцев сегодня нет никакой других военных возможностей, кроме дронов. Вот и все, что у них осталось», — заявил Макгрегор, отметив, что Украина не может начать наземное наступление — она потеряет всех за несколько часов.

По мнению Макгрегора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для успешного наступления на фронте и удержания новых территорий.

Ранее Макгрегор заявил, что военные провокации Европы против России могут повлечь за собой соразмерный ответ. Он отметил, что Россия не угрожает европейским странам, но если они не прекратят агрессивные действия в ее адрес, то терпение Москвы может кончиться.