В Британии пожаловались на устаревшие двигатели самолетов Королевских ВВС

Из-за устаревших двигателей пилотажная группа Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании будет выступать с семью самолетами вместо девяти, сообщает телеканал Sky News.

© Global look

Пилотажной группе «Красные стрелы» придется по очереди использовать оставшиеся двигатели, а полным составом выступать лишь на особо значимых мероприятиях, включая день рождения короля.

Телеканал отмечает, что сокращенный формат работы сохранится до закупки нового авиапарка Минобороны Великобритании. При этом списание действующих самолетов планируется только к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания не сможет позволить себе купить новые вооружения вплоть до конца десятилетия.