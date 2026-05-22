Польша получила первые американские истребители F-35

В Польшу прибыли первые три американских истребителя F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

Истребители получили обозначение «Гусары». Они прибыли из Техаса на 32-ю базу тактической авиации в Ласке. Их номера — 3509, 3510 и 3511.

При этом официальная церемония встречи истребителей запланирована на 12 июня. Всего же в Польшу должны поступить 32 таких истребителя. Изначально их разместят на базе в Ласке, но потом отправят на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине. Там же недавно базировались выведенные из эксплуатации постсоветские Су-22.

Ранее Польша получила гарантии от президента США Дональда Трампа по сохранению американских сил.