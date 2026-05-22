Франция примет участие в разработке дальнобойных ракет для ударов по России

Согласно публикации Financial Times, Франция намерена присоединиться к совместной инициативе Великобритании и Германии, направленной на разработку дальнобойных ракет для нанесения ударов по целям на территории России. Речь идет о наземных ракетах, чья дальность полета превысит 2000 километров.

Инициатива была запущена Лондоном и Берлином в 2024 году. В рамках программы планируется создать высокоточное оружие, включающее малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые комплексы, которые должны поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

По данным издания, стремление Парижа к участию продиктовано желанием Европы уменьшить зависимость от американских систем вооружения дальней радиусности. Французские предприятия могут внести вклад в проект, в частности, предоставив технологии для ракетных ускорителей.