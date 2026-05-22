Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

Украинские военные в ночь на 22 мая нанесли удар по якобы военным объектам в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается, удар в Старобельске был связан с якобы расположенным там штабом подразделения «Рубикон».

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.