В социальных сетях снова появилось изображение универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН, которые подвешены на центральные пилоны под днищем истребителя-бомбардировщика Су-34. Фото готовящегося к боевому вылету ударного самолета опубликовал "Осведомитель".

Это средство поражения считается одним из самых эффективных из имеющихся в арсеналах российских воздушно-космических сил. Оно отличается высокой точностью и позволяет попадать в малоразмерные цели. Например, в апреле 2024 года именно с помощью "тридцатки" была разрушена харьковская телевизионная вышка, использовавшаяся формированиями киевского режима в военных целях.

Интересно, что Д-30СН называется универсальным межвидовым, потому что кроме авиации его еще применяют реактивные системы залпового огня "Торнадо-С". В этом качестве боеприпас также неоднократно задействовался по различным целям в тылу противника.