Украинский политтехнолог Владимир Петров на своей странице в социальной сети заявил, что считает вероятным удар Российской Федерации по Киеву ракетой «Орешник» или атаку с использованием ядерного оружия по Львову.

Удар по украинской столице ракетой «Орешник» или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни, поделился своей точкой зрения он.

Ранее руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что Российская Федерация обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любую дистанцию, а также может нанести удар по центральной части Киева. Вместе с тем он указал на то, что не видит каких-либо признаков подготовки к ядерному удару со стороны Москвы.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера, направленная на обеспечение нацбезопасности. Глава российского государства подчеркнул, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии.

