Россия намерена завершить спецоперацию до конца 2026 года на победных условиях.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что речь идёт о полном освобождении территории Донбасса и подписании широкого соглашения по безопасности с Европой.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что украинскому руководству стоит забыть о военной победе над Россией.

Аналитик Александр Меркурис отмечал, что ВСУ в панике из-за продвижения России в Сумской области.