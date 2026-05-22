Bloomberg: Россия намерена завершить СВО до конца 2026 года
Россия намерена завершить спецоперацию до конца 2026 года на победных условиях.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что речь идёт о полном освобождении территории Донбасса и подписании широкого соглашения по безопасности с Европой.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что украинскому руководству стоит забыть о военной победе над Россией.
Аналитик Александр Меркурис отмечал, что ВСУ в панике из-за продвижения России в Сумской области.