Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы киевского режима
Президент России Владимир Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы киевского режима.
«Хочу... обратиться к военнослужащим Вооружённых сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — сказал он, комментируя атаку ВСУ в Старобельске.
По словам главы государства, шесть человек погибли в результате удара ВСУ по колледжу. Путин отметил, что атака произошла в три волны из 16 БПЛА.