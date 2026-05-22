Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы киевского режима

Президент России Владимир Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы киевского режима.

«Хочу... обратиться к военнослужащим Вооружённых сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — сказал он, комментируя атаку ВСУ в Старобельске.

По словам главы государства, шесть человек погибли в результате удара ВСУ по колледжу. Путин отметил, что атака произошла в три волны из 16 БПЛА.