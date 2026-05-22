Путин заявил об изменении ситуации на фронте для ВСУ

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на фронте превращается из сложной в катастрофическую. Об этом изменении заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев», пишет РИА Новости.

«Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают — ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, — ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что такие преступления, как удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской народной республике, нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание от ситуации фронте. Путин считает, что таким образом Украина также пытается вызвать ответную реакцию в России.