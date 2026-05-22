Российские бойцы ударили снарядами "За Старобельск" по позициям ВСУ

Российские бойцы подписали боеприпасы, предназначенные для нанесения ударов по позициям ВСУ, символическим посланием "За Старобельск". Видео есть в распоряжении ТАСС.

Удары наносили на огневых рубежах разных группировок войск, перед выполнением боевой задачи военнослужащие собственноручно нанесли маркером надписи на корпусах артиллерийских снарядов, FPV-дронов и других боеприпасов.

"Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись "За Старобельск" для нас стала боевым кличем", - рассказал один из офицеров.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, число пострадавших увеличилось до 39.