Стало известно, зачем генерал из Чехии раздувает «российскую угрозу»

Политолог из РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что идея подготовки Чехии к войне с Россией абсурдна, но совпадает с общеевропейским настроем. Об этом Кошкин рассказал порталу Life.

Ранее глава Генштаба Чехии Карел Рехка призвал начать подготовку к войне с Россией. Чешский генерал заявил, что Москва представляет «наибольшую опасность» для Европы.

По мнению Кошкина, такие заявления руководство европейских стран часто использует для решения внутренних задач. Утверждениями о «российской угрозе» чиновники обосновывают рост военных расходов и сокращают социальные программы.

«Подготовка Чехии к войне с Россией кажется абсурдом, но вся Европа объединяется как трансатлантический монолит идеи, что они сейчас будут воевать с Россией», - заявил политолог.

Заявления о неминуемом вооруженном конфликте с Россией он назвал недоказанными и политически мотивированными. Кошкин считает, что за нынешней ситуацией стоит вековое негативное отношение Запада к Востоку.

Политолог подчеркнул, что исторически против России регулярно собирались общеевропейские коалиции. В качестве примера он привел армию Наполеона в 1812 году, в которой воевали солдаты из разных европейских государств.

Сейчас европейским элитам необходимо постоянно отвлекать собственное население от проблем, добавил Кошкин.