Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что «самым лучшим» ответом на атаку по общежитию в ЛНР стало бы уничтожение «пары тысяч украинских преступников». Об этом он заявил «Царьграду».

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет.

По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека.

Детский омбудсмен ЛНР Инна Швенк сообщила, что в результате атаки пострадали 36 детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Власти заявляли, что всего пострадали 40 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ «чудовищным преступлением».

«Те, кто стрелял по колледжу, рано или поздно обнаружатся, но для этого нужно время и месяцы кропотливейшей работы», - заявил Баранец.

Он отметил, что российская разведка уже находила таких преступников, а также их командиров, отдававших приказы об атаках по мирным жителям.

