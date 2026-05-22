Фронт кипит — пока Владимир Зеленский заявляет о якобы готовящемся наступлении со стороны Белоруссии, ВСУ готовят новое вторжение. Как сообщает «Царьград», продвижение российских войск скрыто «туманом войны», но не останавливается.

Бои в ДНР

Тяжелые боевые действия в районе Красного Лимана продолжаются. Стороны сохраняют высокую активность, используя артиллерию, беспилотные системы и штурмовые группы для удержания и улучшения своих позиций. По данным «Донбасского партизана», ВС РФ смогли продавить часть позиций западнее Калеников и продолжают расширять зону контроля.

Также российские бойцы постепенно расширяют серую зону западнее Миньковского леса вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Основной акцент делается на продавливании участков с ограниченным контролем и создании постоянного давления по всей линии канала. Одновременно штурмовики стремятся расширить зону проникновения в направлении Тихоновки.

Продвижение на севере

За прошлые сутки зафиксировано продвижение в Харьковской области — ВС РФ зашли в село Гранов, где уже ведутся стрелковые бои за жилую застройку. Поскольку село является приграничным, то оборона ВСУ долго не продержится, а бойцы российской армии смогут выровнять фронт. Согласно оценке военного обозревателя Михаила Дегтярева, следующей целью станет населенный пункт Шевченко — села практические неразрывно связаны друг с другом.

После взятия этих сел ВС РФ смогут продвигаться к Казачьей Лопани. Это серьезный пункт — как по укреплениям, так и по площади, так и по количеству жилых построек. Вероятно, стоит ожидать активизации подразделений со стороны границы с движением к восточным окраинам.

В Волчанском районе идет наступление на населенный пункт Избицкое. В это же время ВСУ отправляют дополнительные силы в леса возле села, пытаясь таким образом задержать продвижение российских военных. По словам Дегтярева, вся 5-я рота 127-й бригады терробороны уничтожена в лесопосадках.

«Туман войны» под Сумами

В районе Краснопольского плацдарма на сумском направлении есть успехи в районе Ресного. В последнее время сам участок окутан «туманом войны», а информации оттуда мало. При этом движение не останавливалось ни на день.

Сам штурм Ресного не должен занять много времени. После него ВС РФ смогут накапливаться и давить на Лесное и Майское, откуда получится выйти на трассу Богодухов — Краснополье. После этого бойцы смогут начать штурмовать само Краснополье.

Также группировке войск «Север» потребуется занять контроль над урочищами. В таком случае будет сформирован фундамент для наступления на сами Сумы. По мнению Дегтярева, оно возможно уже в конце 2026 года.

Истерика Киева

На фоне ядерных учений армий Москвы и Минска Киев продолжает истерику по поводу якобы скорого открытия нового фронта с наступлением на Чернигов и Киев. Владимир Зеленский заявил о «срочной мобилизации» 100 тысяч солдат в России. Кроме того, украинские СМИ утверждают, что Белоруссия якобы закрыла доступ к лесам в 19 приграничных районах.

Военные корреспонденты уже опровергали вбросы. Дегтярев полагал, сейчас у российских военных другие цели — освобождение ДНР и Запорожья, а вопрос открытия Киевского фронта «двойственный».

Тем не менее появилось объяснение заявлениям Киева. Ряд военных каналов сообщает, что украинский генштаб продолжает концентрацию войск в Сумской и Черниговской областях. Утверждается, что это необходимо для отражения возможного вторжения, однако в действительности это подготовка к атаке на Россию.

Британские СМИ также помогают Украине раскручивать информацию о якобы скором наступлении на Киев, добавляя вбросы о наступлении на Одессу. Зеленский тем временем утверждает, что РФ якобы проведет мобилизацию на территории Приднестровья. Предлогом для этой «теории» стал недавний указ об упрощении процедуры получения гражданства для жителей ПМР. Как полагает полковник Аслан Нахушев, это сигнал к возможному вхождению республики в состав России, что, по его мнению, произойдет уже в августе.