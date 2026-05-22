В пятницу, 22 мая, в Минобороны России сообщили, что ВСУ лишились опорных пунктов на нескольких направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Натиск штурмовиков и глушение дронов

Штурмовики группировки войск «Днепр» выбили ВСУ с позиций на ореховском направлении в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Перед атакой военные 58-й гвардейской армии вскрыли систему обороны ВСУ с помощью воздушной разведки. После этого штурмовые группы при поддержке артиллерии и авиации нанесли удар с нескольких направлений и заставили ВСУ отступить.

Российские военные закрепились на отбитых рубежах и перешли к обороне. В течение суток украинские силы пытались вернуть позиции и массово атаковали военных ВС РФ беспилотниками. Однако российские расчеты противодействия дронам вовремя заметили угрозу и успешно отразили все воздушные налеты.

Охота на тяжелые гексакоптеры ВСУ

Российские операторы беспилотников из группировки войск «Центр» начали охоту на тяжелые ударные гексакоптеры ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны. Военные отметили, что операторы 90-й танковой дивизии выполняют задачи малой противовоздушной обороны. В светлое время суток они находят крупные украинские дроны в небе, после чего идут на воздушный таран с помощью дронов-камикадзе.

Дневной формат работы позволяет точнее определять тип цели и выбирать лучшую траекторию для атаки. Российские операторы наносят удары по корпусу или винтам украинских гексакоптеров. После таких ударов беспилотники ВСУ, несущие до четырех тяжелых мин, сразу же теряют управление.

Взятие рубежей у Новопавловки

Штурмовики группировки войск «Центр» отбили у ВСУ опорные пункты на подступах к Новопавловке в ДНР, рассказали в Минобороны России. Российские военные сумели прорвать оборону ВСУ, превративших этот район в мощный укрепленный узел. Операция была проведена при поддержке артиллерии и авиации, а цели для ударов были заранее выявлены с помощью разведывательных беспилотников.

Под прикрытием огня штурмовые группы зашли на украинские позиции и зачистили блиндажи. ВСУ оказывали активное сопротивление и применяли минометы с ударными дронами, но не смогли остановить российских военных.

Удар «Гиацинтов» в Сумской области

Артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. Расчетами 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» были уничтожены украинские минометные расчеты и опорные пункты.

Пушки «Гиацинт-Б» вели огонь с закрытой позиции. Наводить орудие на цели артиллеристам помогали данные от разведки и операторов беспилотников.

«Ланцет» против «Града»

Российский расчет беспилотников уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня «Град», сообщили в Минобороны РФ. Боевая машина ВСУ была ликвидирована на константиновском направлении в ходе совместной работы разведки и ударных средств.

Сначала позицию украинского «Града» обнаружил разведывательный беспилотник Zala. Координаты цели были переданы на командный пункт, после чего по системе был нанесен точный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ликвидация артиллерии в Запорожье

Разведчики группировки войск «Восток» помогли уничтожить украинскую реактивную артиллерию и склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Расчет беспилотника Zala из 305-й артиллерийской бригады обнаружил украинскую РСЗО «Град» и передал ее координаты на командный пункт. В результате точного удара «Ланцета» боевая машина была ликвидирована.

Затем операторы дрона-разведчика обнаружили позиции ствольной артиллерии и полевые склады ВСУ. Все координаты были переданы расчетам ударных беспилотников. Чтобы успешно выполнять задачи и оставаться незамеченными для ВСУ, российские военные постоянно меняют маршруты, высоты полетов, точки взлета и тщательно маскируют технику, отметили в Минобороны.