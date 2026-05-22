Эстония обсуждает с Британией формат военного присутствия в Балтии

Власти Эстонии обсуждают с Великобританией возможные изменения формата присутствия британского воинского контингента в Балтийском регионе.

Об этом заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

"Мы обсуждаем с британцами, может ли измениться их присутствие здесь. Возможно, в течение месяца мы сможем сказать что-то более конкретное. Например, как будет выглядеть британское присутствие здесь в ближайшие годы", - приводит слова главы ведомства портал национального гостелерадио ERR.

Великобритания уже порядка 10 лет является ведущей страной многонационального боевого батальона НАТО, размещенного в городе Тапа. Решение о дислокации воинского континента альянса на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши было принято на саммите блока в 2016 году в Варшаве.