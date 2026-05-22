Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Московским регионом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Московским регионом и другими субъектами России.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Атакам, помимо Московского региона, подверглись Белгородская, Калужская, Тульская, Рязанская, Курская, Смоленская и Брянская области, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 мая по территории России ударили более 200 беспилотников Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве отметили, что под удар попали 18 субъектов страны.