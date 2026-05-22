Провокации против Лукашенко могут обернуться для Зеленского «жестким ответом»

Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии, но совершить какие-либо провокации в отношении Минска он не сможет, поскольку тогда получит жесткий ответ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее украинские СМИ сообщили, что заявления главы киевского режима о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии могут быть подготовкой информационного предлога для действий Киева против Минска. Другая версия гласит, что угрозы связаны с недовольством украинских властей из-за снятия США санкций против Белоруссии.

«Александр Григорьевич (Лукашенко — прим. ред.) заявил, что не обращает внимания на слова Зеленского. Эту тему с нападениями лоббирует такая гадкая личность, как бывший глава МИД Украины Кулеба. Я не думаю, что Киев решится на провокации. Лукашенко же еще сказал о готовности защищать единое пространство от Бреста до Владивостока, это тоже могло привести Зеленского в бешенство», — прокомментировал ситуацию Дандыкин.

Также военный эксперт допустил, что Владимир Зеленский мог выйти из себя из-за сотрудничества РФ и Белоруссии в военной сфере — ему не нравится, что Запад не дает ему такого оружия, которым Москва делится с Минском.