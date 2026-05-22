Над регионами РФ за шесть часов сбили 65 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 65 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"22 мая текущего года в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.