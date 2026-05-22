«Калашников» получил экспортные паспорта на укороченные АК-12 и АК-15

Концерн «Калашников» получил экспортные паспорта на укороченные и малогабаритные модификации автоматов АК-12 и АК-15.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Алана Лушникова.

«Мы получили разрешительные документы на экспортные версии АК-12К, субкомпактную версию, и АК-15 тоже компактная и субкомпактная версии, экспортный калибр 7,62», — сказал он.

Лушников отметил, что это оружие очень востребовано с учетом опыта, который получили российские штурмовики, используя компактную версию АК-12. Автоматы разработали совместно с командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Вся партия уже отгружена и отправлена на передовую, добавил глава концерна.

До этого сообщалось, что «Калашников» в 2026 году значительно увеличивает производство боевого стрелкового оружия, востребованного в зоне спецоперации. Речь идет об укороченном АК-12К, снайперской винтовке Чукавина и других изделиях. Утверждается, что заказ на базовый АК-12, который является основным стрелковым оружием в ВС РФ, остается на стабильно высоком уровне.

По данным концерна, укороченный АК-12К создали конструкторы концерна по запросу штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ. Оружие отличается улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, при меньших габаритах сохранило все качества полноразмерного АК-12 и комплектуется прибором малошумной стрельбы.