США могут напасть на еще одну страну на Ближнем Востоке

Китайско-канадский политический комментатор Цзян Сюэцинь считает, что после войны против Ирана целью Израиля и США станет Турция, частично расположенная на Ближнем Востоке. Комментарий Цзяна опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Цзяна, Анкара рискует оказаться вовлеченной в масштабное противостояние, которое полностью перекроит карту макрорегиона. Комментатор подчеркивает, что войну на Ближнем Востоке сейчас затягивают умышленно.

Цзян считает, что руководство Израиля рассматривает этот затяжной кризис как стратегическую возможность для полной ликвидации своих ключевых противников в регионе. Втягивание новых сторон в конфликт уже наносит серьезный экономический и геополитический ущерб Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива, отметил он.

По оценке Цзяна, Турция остается последним в регионе крупным оппонентом западных стран, который пока не втянут в прямое военное противостояние.

«Как только Турция будет вовлечена в эту войну, Израиль осуществит проект «Великий Израиль», - заключил Цзян.

Новый кризис на Ближнем Востоке показал, как сильно соперничество Турции и Израиля, писала немецкая газета Die Welt. Обе страны борются за право быть главными в регионе и видят друг в друге угрозу. Появляется всё больше опасений, что это может перерасти в настоящую войну.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимал участие в подготовке переговоров США с Ираном в Исламабаде. Турция также входит в число стран, передающих сообщения между Вашингтоном и Тегераном. С другой стороны, правительство Эрдогана активно выступает против третьей стороны в конфликте с Ираном - Израиля. Власти Турции считают, что Израиль «не может жить без врага», и следующей на очереди может оказаться Анкара. В то же время газета The Jerusalem Post цитировала израильского аналитика, который сказал: «Турция - это новый Иран».