Патрушев отметил начавшуюся в мире гонку военно-морских вооружений

Гонка военно-морских вооружений началась в мире, значимость морской силы будет расти в ходе переформатирования мировой архитектуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"По нашим оценкам, начавшееся переформатирование мировой архитектуры будет сопровождаться дальнейшим ростом значимости фактора морской силы. Видим все признаки начавшейся в мире гонки военно-морских вооружений", - сказал Патрушев на прошедших в пятницу в Москве российско-вьетнамских консультациях по морской тематике.

Консультации провели Патрушев и вице-премьер Вьетнама Фан Ван Зянг.