Глава ДНР Денис Пушилин назвал ВСУ бандой убийц после удара по колледжу в Старобельске, такую атаку по гражданским он связал с неудачами украинской армии на фронте.

Об этом глава ДНР написал в своем канале в "Максе".

"Рядом с учебным заведением нет военных объектов - украинские нацисты били именно по беззащитным детям. Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого. Это не армия, а банда убийц, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары по школьникам, студентам, старикам, женщинам, кто не может дать отпор", - написал он.

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым и заявил о готовности оказать всестороннюю помощь жителям Луганской Народной Республики.