Генерал сделал заявление о «мощном ударе» по Киеву

Россия обязана нанести «мощный удар» по пунктам принятия решений на Украине в ответ на атаку на колледж в Луганской Народной Республике. Такое мнение высказал aif.ru казачий генерал Виктор Водолацкий.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил сегодня, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в здании общежития, которое в итоге «практически сложилось», находились 86 учеников от 14 до 18 лет. По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека и пострадали 40, ведется разбор завалов.

«Мы обязаны нанести мощный удар по пунктам принятия решений, чтобы надолго отбить охоту у укрофашистов выбирать целями мирных граждан, особенно детей. Если мы этого не сделаем, дети, которые погибли, нам этого не простят на небесах», — заявил казачий генерал Виктор Водолацкий.

По его мнению, ударить нужно как по Киеву, так и по тем объектам, откуда запускались беспилотники. Он также напомнил о предложении президента России Владимира Путина создать санитарную зону вокруг границ, подчеркнув, что она должна быть «минимум 300 километров».

«У нас есть все виды оружия для того, чтобы сегодняшний нацистский Киев надолго забыл, какие цели вводить в компьютеры», — уверен Водолацкий.

Генерал также назвал соучастниками этого преступления европейских лидеров, которые предоставляют оружие Украине.

Что известно об атаке ВСУ на общежитие в ЛНР к этому часу

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ударов по колледжу и общежитию. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ «чудовищным преступлением».