"Азовцы"* потеряли до роты боевиков на одном направлении

До роты боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и 15 единиц техники НАТО уничтожено на рубцовском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) вылазка на рубцовском направлении закончилось полным истреблением наступающих групп ВСУ. Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники - "Страйкеры", "Козаки", "МаксПро" и "Патриа", - сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, выживших среди боевиков не осталось.