ВС РФ за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ

Российские войска в период с 16 по 22 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в Минобороны России.

Операция проводилась в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В ней использовались высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы.

Кроме того, военным ВС РФ удалось поразить цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, передает пресс-служба ведомства.

В этот же день Вооруженные силы России зачистили от вражеских формирований населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

Помимо этого, 21 мая российские войска также установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. Освобождением занимались подразделения группировки войск «Север».