Российский боец СВО в одиночку сорвал прорыв ВСУ

Российский боец СВО с позывным Турист в одиночку выбежал на открытое пространство и сорвал прорыв ВСУ, пишет «Красная звезда».

Во время тяжелого боя на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции, когда враг шел на прорыв позиций, Турист принял решение, которое могло стоить ему жизни — он выбежал на открытое пространство и начал работать из гранатомета, поделился подробностями автор публикации.

Сначала бил из реактивной штурмовой гранаты, потом — из реактивного пехотного огнемета «Шмель», отмечается в статье.

По информации издания, сослуживцы Туриста прикрывали его плотным огнем из автоматов.

Тогда было уничтожено до пяти военнослужащих вооруженных сил Украины, прорыв противника удалось сорвать.

За этот подвиг Турист был награжден орденом «Мужества».