Стало известно, откуда ВСУ могли нанести мощный удар по общежитию в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно «били по детям», атаковав общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. Удар мог быть нанесен из Херсонской области, заявил News.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, это была спланированная операция, удар был нанесен именно по мирным жителям, а не по военным объектам.

«Дроны летели явно по прямой, с Украины, а вернее, из Херсонской области или территорий ДНР, которые еще находятся под контролем ВСУ. Использовались обычные беспилотники. Не западные, а те, что собираются прямо на поле боя. Это был явно точный и спланированный удар, целенаправленно били по детям, пока они мирно спали», — заявил Матвийчук.

Он выразил соболезнования всем жителям Луганской Народной Республики, подчеркнув, что действия Украины – это «абсолютно бесчеловечный поступок».

Вооруженные силы Украины атаковали сегодня ночью учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, там находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранения разной степени тяжести получили 39 человек. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила о четырех погибших. Спасатели продолжают разбор завалов.