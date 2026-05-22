Генсек НАТО рассказал о стремительном росте расходов на оборону

Рютте заявил, что страны НАТО будут готовы тратить на оружие сотни миллиардов
Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте перед встречей глав МИД стран блока в Швеции, передает РИА Новости.
«Сейчас поступают деньги, расходы на оборону стремительно растут. Сейчас это десятки миллиардов, а с годами поступят сотни миллиардов», — сказал Рютте.
При этом он подчеркнул, что в данный момент оборонная промышленность стран-членов блока, в том числе США, испытывает проблемы и не производит необходимое количество оружия, чтобы тратить растущее финансирование.
Соответствующий вопрос будет поднят на саммите НАТО в Анкаре в июне, добавил Рютте.
На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что администрация президента США планирует объявить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые страна могла бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса.