В России раскрыли, что стоит за новой стратегией ВСУ

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о переходе украинской армии к новой стратегии ведения боевых действий указывает на то, что Киев делает ставку на теракты в России и на увеличение обстрелов мирного населения российских регионов. У армии РФ есть силы и средства противостоять таким намерениям ВСУ и свести на нет новую стратегию Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я предполагаю, что это будет стратегия контрударов и стратегия нанесения массированных ударов вглубь территории России, включая мирное население... Ставка будет сделана именно на увеличение количества терактов на территории нашей страны, обстрелов гражданских объектов и жилых домов», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, непосредственно на фронте ВСУ в рамках кампании 2026 года будут стермиться не дать ВС России перейти в наступление.

«Удары наносятся в одном, другом, третьем месте таким образом, чтобы не дать нам возможность сконцентрировать войска на каком-то направлении и перейти в наступление», — указал военный эксперт.

Кнутов подчеркнул, что такую стратегию условно можно назвать стратегией «тысячи уколов».

Россия в состоянии при верном распределении ресурсов продолжать давление по всей линии фронта в целях освобождения Донбасса. Таким образом новая стратегия ВСУ будет нивелирована, обратил внимание Кнутов.

До этого Сырский заявил, что украинская армия намерена уйти от «войны на истощение» к другой тактике.