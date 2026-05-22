Рубио: НАТО не готово производить боеприпасы в нужных объёмах

Государства — члены НАТО не готовы производить боеприпасы теми темпами, которые потребуются в будущем.

Об этом на встрече глав МИД стран альянса в Швеции сказал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Всем нам в альянсе ясно, что мы просто не готовы производить боеприпасы сегодня теми темпами, которые необходимы для будущих нужд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в The New York Times писали, что США планируют резко нарастить производство оружия, но без финансирования и поддержки конгресса эти меры могут дать результат лишь через несколько лет.

Журнал Aviation Week сообщил, что США израсходовали запасы ракет PrSM в начале конфликта на Ближнем Востоке.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен истощением боезапасов в ходе операции против Ирана.