Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР можно сравнить с американской атакой на иранскую школу. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, где, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали минимум 35 человек, продолжается разбор завалов.

По мнению парламентария Андрея Колесника, Украина уже подтвердила «статус террористического государства» и копирует «циничную тактику» США.

«Такими терактами ВСУ пытаются компенсировать свои неудачи на фронте. Они копируют циничную тактику США, как это было с ударом по иранской школе», — пояснил Колесник.

Он также констатировал, что ни для кого уже не секрет, что «Владимир Зеленский — террорист».

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. Атаке подверглась в том числе и школа для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети.